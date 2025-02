Luciano Bruni, doppio ex di Fiorentina ed Hellas Verona, ha parlato della prossima sfida al Bentegodi tra viola e gialloblù. Queste le sue parole riportate da hellaslive.it:

“Per fortuna le dirette concorrenti non stanno correndo, ma a differenza del Verona, giocano a calcio. Come il Cagliari ad esempio. Anche l’Empoli, nonostante gli ultimi risultati non siano stati a suo favore, gioca. Hanno dei giovani interessanti, la fame e la voglia di mettersi in mostra, ingredienti che sono fondamentali. Il Monza invece è oramai andato, mentre il Venezia lo dovrebbe seguire a breve. Manca la terza però. I gialloblù dovranno quindi pedalare sino alla fine. Ma del resto, come spendi, mangi. Non ti può andare sempre bene. Ok pescare i jolly come Ngonge o Noslin, ma non è sempre domenica. La Fiorentina nell’ultimo periodo ha collezionato risultati altalenanti, ma ha grande qualità. Kean su tutti. Ha tutto per andare in Europa, un obiettivo fattibile per le qualità che ha nei singoli e di squadra”.