Nel suo editoriale per Tmw, Niccolò Ceccarini ha parlato anche di Comuzzo come di opzione seguita dal Milan in caso di addio di Thiaw:

“Intanto c’è anche il mercato in uscita. Thiaw sta riflettendo sulla proposta del Como ma anche il Newcastle è alla finestra e quindi presto potrebbero esserci novità. Se ci sarà la sua partenza è chiaro che i rossoneri dovranno fare qualcosa in entrata. L’idea nel caso sarebbe quella di puntare su giovani italiani e quindi su giocatori come Leoni o Comuzzo che però costano davvero tanto”.