Due stagioni sono sufficienti per farsi un'idea su Lucas Beltran e il giudizio finale non può essere positivo per la Fiorentina, che ha ricevuto poco a livello realizzativo dopo aver speso tanto a livello economico. Operazione da circa 18 milioni di euro e l'esigenza, per non incorrere nello spauracchio minusvalenza, di incassarne almeno 14: cifra quasi impossibile da pretendere oggi.

Per questo, secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina si accontenterebbe anche di 10 ma la pretendente principale, il River Plate, non sembra intenzionata a mettere sul piatto tutti quei soldi. Si parla anzi di prestito. Più speranze invece che arrivino milioni dalla Turchia: un anno fa il Galatasaray ci aveva provato ma la società viola non aveva voluto cedere l'argentino.