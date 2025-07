La richiesta da 10 milioni dell'Inter per Sebastiano Esposito è destinata a non essere soddisfatta dalla Fiorentina, che per portarsi a casa l'attaccante classe 2002 vorrebbe arrivare non oltre i 6 milioni di euro. Secondo La Nazione il presidente Marotta vorrebbe arrivare ad un paio di milioni in più, una distanza esigua che dovrebbe essere colmata senza troppe difficoltà.

Sul fronte viola però, ci sono anche nomi e ingaggi pesanti di cui liberarsi per lasciare spazio ad Esposito: parliamo di Beltran, Ikoné e Nzola, gli ultimi due di rientro dai rispettivi prestiti e in attesa di ricollocazione.