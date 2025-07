Ndour e Richardson: è corsa a due per prendersi un posto nella rosa di Pioli. La Fiorentina vuole vederci lungo, anche passando da un prestito

Sarà mini rivoluzione anche per la costruzione del centrocampo di Pioli, la cui unica certezza ad oggi è rappresentata da Fagioli, appena riscattato. Al suo fianco il neo arrivato Fazzini e poi una serie di dubbi, dall'instabile Mandragora ai due più giovani del reparto: Ndour e Richardson. Secondo La Gazzetta dello Sport solo uno dei due è destinato a restare in rosa perché la Fiorentina non vorrebbe privare entrambi di minutaggio: per questo è probabile che il percorso di uno tra loro potrebbe proseguire in prestito.