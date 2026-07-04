Roggi: "Paratici sistemerà la Fiorentina. Fazzini non va venduto, farà come Kayode e ce ne pentiremo"

Moreno Roggi è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno e ha parlato di alcune tematiche d'attualità per il mondo viola, tra cui il calciomercato. Di seguito le sue parole.

Su Paratici e i dirigenti viola

“La Fiorentina ha dato le chiavi in mano a Paratici, ha l'esperienza giusta per sistemare le cose. Anche nel settore giovanile la Fiorentina ha dirigenti molto capaci che ogni anno tirano fuori qualche talento”.

“Alcuni giovani vanno fatti maturare in casa”

L'ex Viola ha poi parlato di alcuni giovani di casa Fiorentina «Amatucci mi piace anche se tornerà in Spagna. Non venderei Fazzini come è stato fatto con Kayode: certi giovani vanno fatti maturare in casa, il rischio è poi di pentirsene".