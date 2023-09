Tra i nuovi arrivati al Čukarički, squadra che affronterà la Fiorentina in Conference League, c'è anche l'ala sudafricana Luter Vesli Singh, arrivato dal Copenaghen. Parlando ai canali del club serbo, il giocatore si è espresso anche sulla competizione europea che affronterà:

“Giocheremo la fase a gironi della Conference League, e questa è più di una sfida per ogni giocatore, me compreso, per valutare i nostri punti di forza contro le migliori squadre d'Europa. Voglio scrivere la storia insieme al mio nuovo club”.