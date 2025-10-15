Mutu: "La Fiorentina ha segnato la mia carriera. Per me è un grande orgoglio tornare a collaborare con lei"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Adrian Mutu è il protagonista della nuova partnership tra il club viola e la sua Academy. Il rumeno si è detto estremamente orgoglioso della nuova collaborazione e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali.

“Un grande orgoglio. I nostri giovani possono crescere con la mia stessa filosofia”

“Per me è un grande orgoglio tornare a collaborare con un Club che ha segnato la mia carriera e offrire ai nostri giovani l’opportunità di crescere con la stessa filosofia calcistica che mi ha formato come calciatore”, ha dichiarato Adrian Mutu, fondatore dell’Academy che da oggi collaborerà a stretto contatto con la Fiorentina.