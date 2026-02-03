Italiano non sa più vincere: ennesimo tonfo, stavolta rumoroso, per il Bologna contro il Milan. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prestazione decisamente insufficiente per il Bologna di Italiano, che esce con le ossa rotte dal posticipo del martedì sera: il Milan si impone al Dall'Ara per 0-3 e continua la rincorsa al sogno Scudetto.

Debacle di Italiano

L'incontro si sblocca dopo 20 minuti quando, a seguito di un azione concitata in area di rigore felsinea, Rabiot ha la lucidità di servire l'assist a Loftus-Cheek che, solo davanti a Ravaglia, non sbaglia. Venti minuti dopo la chance del raddoppio arriva dal dischetto: si presenta Nkunku e anche stavolta Ravaglia è battuto, portando la partita all'intervallo sullo 0-2. La pietra tombale, poi, arriva tre minuti dopo il rientro in campo: rimessa laterale incomprensibile di Miranda, che apre a Rabiot il corridoio per lo 0-3 che chiude definitivamente i conti.

Lotta tra milanesi

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 55, Milan 50, Napoli 46, Juventus 45, Roma 43, Como 41, Atalanta 36, Lazio 32, Udinese 32, Bologna 30, Sassuolo 29, Cagliari 28, Torino 26, Parma 23, Cremonese 23, Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa 14, Verona 14.