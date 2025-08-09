Tecnico del Manchester United da metà della scorsa stagione, strappato allo Sporting Lisbona a suon di milioni, Ruben Amorim ha parlato del match di oggi contro la Fiorentina alla classica rivista dedicata alla partita:

“E' evidente che la fiducia nel gruppo stia crescendo e ci sentiamo già una squadra diversa rispetto all'anno scorso. Essere il Manchester United è speciale e dobbiamo sempre tenerlo a mente, ciò significa puntare a raggiungere i massimi livelli in tutto ciò che facciamo. Questo vale anche per occasioni come quella di oggi, in cui diamo il benvenuto a Stefano Pioli e alla Fiorentina a Manchester. Dobbiamo impegnarci al massimo ogni giorno perché solo così riporteremo questo club ai livelli che merita”.