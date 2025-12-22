L'altra vittoria della Fiorentina: arriva un nuovo dirigente. E nemmeno Vanoli può dirsi sicuro del posto

La Fiorentina non solo ha trovato la prima vittoria in campionato contro l'Udinese, ma ora ha in pratica anche un nuovo direttore dell'area tecnica. Si chiama Fabio Paratici, 53 anni, proveniente dal Tottenham, ma con un passato importante alla Juventus, dove gli era stata affidata l'eredità pesantissima di Beppe Marotta.

Condizioni

Quattro anni e mezzo di contratto, ampi poteri decisionali in società e sul mercato e una possibile rivoluzione da fare già a gennaio, con una squadra che solo ieri ha dato i suoi primi segnali di vita, così Paratici entra a gamba tesa nell'universo Fiorentina.

Vanoli sotto valutazioni

Nessuno in questo momento può sentirsi al sicuro, pure l'allenatore Paolo Vanoli, perché Paratici farà le proprie valutazioni non appena arrivato al Viola Park. Certo riuscisse a consolidare il successo ottenuto contro l'Udinese con un'altra buona prestazione della squadra a Parma, potrebbe essere più tranquillo. Ma qui, forse, stiamo precorrendo un po' troppo i tempi.

Incertezza ancora sull'arrivo a Firenze del dirigente, anche perché qualche questione burocratica da risolvere c'è ancora. Ma l'ottimismo c'è e si parla addirittura più di ore che di giorni.