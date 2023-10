Stefano Cecchi, giornalista fiorentino, ha parlato a Radio Bruno della partita di questa sera tra Fiorentina e Cagliari. Queste le sue parole: “La partita di stasera è pericolosa, perché in caso di mancata vittoria partirebbe un processo mediatico e sportivo infinito. Ormai a Firenze sembra di essere a Forum, dove tutti litigano. Vero che non bisogna esagerare, ma bisogna essere anche obiettivi: secondo me questa squadra può puntare all'Europa League. Davanti ha senso che giochi dal 1' ancora Nzola”

E sul caso Matteini: “L'idea che ci sia sempre e ovunque un nemico credo sia sbagliata per la realtà di Firenze. La Fiorentina è come il Piazzale Michelangelo o il Biancone, appartiene a Firenze ed è un bene di tutti. Non privato, non gioca nel cortile di casa di qualcuno. Il Viola Park deve servire per unire le due sfere: società e città. Sennò si fa come un castello circondato dal fossato con i coccodrilli”.