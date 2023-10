Francesco Matteini, giornalista ed editorialista per Fiorentinanews.com, dopo essere stato al centro della vicenda che lo ha visto allontanato dal direttore generale della Fiorentina Joe Barone e dal responsabile della comunicazione viola Alessandro Ferrari, ha parlato ospite al TGR RAI Toscana:

“Ringrazio voi e tutti quelli che mi hanno attestato stima e fiducia. Il problema non è la conciliazione tra me e il direttore Barone, il problema è che non si può introdurre l'indice di gradimento per l'accesso a pubblici spettacoli, a uno stadio, a un teatro… Questo non per l'interesse dei giornalisti, ma per quello dei liberi cittadini e dei tifosi”.