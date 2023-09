Cari lettori, stavolta racconto in prima persona, perché sono io, Francesco Matteini, il giornalista cacciato dal Viola Park dal direttore generale della Fiorentina Joe Barone, nonostante fossi in possesso di un regolare biglietto, acquistato online, per seguire la partita Fiorentina-Milan, campionato Primavera, in programma oggi alle 13.

Farò pura cronaca, il commento lo lascio a voi.

I fatti sono avvenuti poco dopo le 12.30 di oggi, sabato 30 settembre 2023

Sono arrivato davanti al Viola Park. All’ingresso c’era il dg Joe Barone con il comandante della Polizia municipale di Bagno a Ripoli. Ho salutato entrambi (Barone non ha risposto al saluto) e mi sono messo in coda con gli altri tifosi all’ingresso dello stadio.

Arrivato all’interno del Viola Park, prima del controllo biglietti, sono stato affrontato da Barone che, ad alta voce, ha ripetuto più volte “Lei non è gradito e non può entrare. Questo è un posto privato e entra solo chi vogliamo noi. Lo scriva: Barone non mi ha fatto entrare”. Ho risposto che certamente lo avrei scritto (promessa mantenuta), ma volevo sapere qual era il motivo. La risposta, ripetuta più volte, è stata “Perché è un giornalista non gradito qui”. Poi se n’è andato.

Un attimo dopo è arrivato il responsabile della comunicazione, Alessandro Ferrari, il quale ha ribadito: “Non puoi entrare, non ti abbiamo rilasciato l’accredito”. Ho risposto che avevo un regolare biglietto. “Chi te l'ha dato?”, mi ha chiesto. “L’ho comprato online come previsto” ed ho mostrato il biglietto col mio nome.

Allora è tornato alla carica Barone che di nuovo mi ha detto di andarmene perché non ero gradito “Non ti vogliamo” ha ripetuto più volte. Alla mia risposta che avevo pagato un regolare biglietto, ha estratto una mazzetta di banconote e mi ha infilato in tasca 50 euro. Io ho preso la banconota e gliel’ho lanciata dicendo: “Non si permetta una cosa del genere, cosa vuole, comprarmi con 50 euro?”. Poi ho aggiunto: “Comunque non voglio fare il provocatore, me ne vado ma voglio il rimborso dei 10 euro in modo formale”.

Barone si è rivolto agli addetti alla biglietteria dicendogli di darmi 10 euro. Gli hanno risposto che non potevano, perché la procedura era tutta online. Allora hanno preso i dati del mio biglietto e mi faranno un riaccredito sulla carta di credito con cui ho pagato il biglietto.

Infine Barone ha chiamato una steward e le ha detto di accompagnarmi all’uscita. La signora mi ha accompagnato fino alla strada.

Aggiungo soltanto che sono orgoglioso del lavoro che ho fatto in questi anni sul Viola Park (al quale, fra l’altro, sono sempre stato favorevole fin dal primo giorno, attirandomi molte critiche per questo). QuiAntella ha puntualmente raccontato ogni aspetto urbanistico, legale, politico del progetto e del suo sviluppo. Ho pubblicato documenti e interviste sforzandomi ogni volta di chiarire ai lettori anche i risvolti più complessi. Mai scritto notizie false, mai ricevuto smentite o precisazioni. A voi il giudizio.

Per questioni di correttezza, noi di Fiorentinanews abbiamo chiesto alla Fiorentina, qualora lo ritenesse opportuno, di replicare a quanto affermato dal collega Matteini. Restiamo in attesa di eventuali prese di posizione, che saremo ben lieti di pubblicare.