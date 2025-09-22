Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi ha parlato a Toscana TV, commentando la sfida persa dalla Fiorentina contro il Como al Franchi ieri sera, soffermandosi soprattutto sui problemi del centrocampo viola.

’Nel primo tempo il centrocampo ha funzionato, poi…’

“Pioli non è certo esente da colpe, ma la Fiorentina è alla drammatica ricerca di se stessa e il problema fondamentale continuo a pensare sia a centrocampo. Nel primo tempo il centrocampo ha funzionato, una volta fatti i cambi in mediana nella ripresa la Fiorentina prima è calata e poi è totalmente scomparsa”.

‘Eppure la Fiorentina ha dei valori nei suoi punti cardinali’

“Fagioli e Sohm hanno mancato ancora la partita: se sono questi, si va in difficoltà. La Fiorentina ha dei valori nei punti cardinali, da De Gea a Kean, Dodô e Gosens. Se a centrocampo però non lievita il valore degli uomini che abbiamo… quando Mandragora è calato la Fiorentina si è smarrita, Nicolussi alla prima da titolare ha rallentato, chi è entrato ha fallito la partita”.