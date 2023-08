Si chiama Dani Lamarca, è il preparatore atletico personale di Arthur Melo fin dai tempi del Barcellona, seguendolo anche nelle sue avventure in Italia e in Inghilterra. A tuttomercatoweb.com, ha detto circa la condizione atletica del centrocampista della Fiorentina: "Arthur ha sempre avuto una grande qualità: la costanza. Nel percorso di ognuno di noi ci possono essere degli alti e anche dei bassi, ma Arthur è un professionista che lavora sempre al massimo livello. Il suo mantra è uno e uno solo: lavorare, lavorare, lavorare. Sono dell'idea che nella vita bisogna seminare per poi raccogliere. Ecco, questo è il momento di raccogliere i frutti del suo duro lavoro perché oggi Arthur si sente molto bene da tutti i punti di vista. È arrivato a Firenze con tanta voglia di dimostrare a tutti il suo valore, mentalmente lo vedo più forte che mai e anche fisicamente ha recuperato la forma dopo l'infortunio".

E sulla nuova avventura in viola: "Le sensazioni iniziali sono molto positive. La Fiorentina è un club con grande storia, blasone e tradizione, mentre Firenze è una città davvero bella. L'Italia piace tanto a entrambi, in maglia viola sono convinto che Arthur avrà un minutaggio importante e sarà protagonista. Il suo ruolo? Arthur può giocare in una linea a quattro o a tre, sia come centrale sia come mezzala. Per lui ciò che conta è aiutare la Fiorentina il più possibile, è a completa disposizione di mister Italiano e spera di fare una grande stagione con questi colori".