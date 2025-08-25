Piccoli: "Motivazione e ambizione sono al massimo, non vedo l'ora di iniziare"

Oggi è a tutti gli effetti il Piccoli day! Il nuovo attaccante della Fiorentina è sbarcato in queste ore a Firenze, portando con se tanto entusiasmo e voglia di fare. Il giocatore, che ha firmato un contratto fino al 2030, si è detto felice di iniziare questa nuova avventura in maglia viola.

Le parole di Piccoli

E attraverso i propri canali social ha espresso tutte le sue emozioni: “Inizia un nuovo cammino in viola. Motivazione e ambizione sono al massimo, non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo”, il messaggio dell'ex Cagliari su Instagram.

Il post social