Di Marzio: "Fiorentina e Monza stanno pensando ad un clamoroso scambio. Marì in arrivo, ma..."

L'avventura di Nicolas Valentini alla Fiorentina potrebbe già essere finita, almeno per questa stagione. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, la società viola starebbe pensando ad un incrocio di mercato per non sovraffollare il reparto difensivo.

È infatti emersa nelle ultime ore la clamorosa ipotesi di scambio con il Monza: prendere Pablo Marì, che ha già l'accordo con la società, a titolo definitivo dai brianzoli, dando loro in cambio Valentini in prestito fino a giugno. Così facendo si alleggerirebbe la difesa di una pedina, che deve ritrovare minutaggio in campo il prima possibile: il Monza potrebbe essere la squadra che lo aiuta a ritrovare la forma. Per ora rimane solo un'ipotesi, ma la trattativa tra le parti per l'approdo di Marì in viola è ben avviata.