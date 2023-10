Corriere Fiorentino: Gli occhi su Baldanzi

Sul Corriere Fiorentino in edicola quest'oggi, c'è un'intera pagina dedicata alla Fiorentina. Il pezzo d'apertura è intitolato: "Gli occhi su Baldanzi". Sommario: "In estate era vicinissimo alla Fiorentina, poi il passaggio è saltato: il gioiellino dell'Empoli, dopo aver incantato con l'U21 azzurra, sarà uno dei protagonisti del derby".

In taglio medio: "Allenamenti ripresi al Viola Park". In taglio basso infine leggiamo: "Nico Gonzalez, un assist e l'abbraccio con Messi". Il momento magico dell'argentino: in 28 partite con l'Albiceleste non ha mai perso".