Da area per il nuovo stadio della Fiorentina a 'Cittadella della Sicurezza'. Cambia volto un pezzo di Firenze

L'ex caserma Perotti è stata al centro di numerose ipotesi nel corso di questi anni. Tra le altre cose, nel 2024, è stata presa in condiderazione quest'area anche per far nascere al suo posto il nuovo stadio della Fiorentina. Una proposta questa che però non ha mai trovato grandi riscontri e che è stata archiviata anche in maniera veloce, nonostante fosse stato fatto anche uno studio piuttosto approfondito in merito.

Cittadella della sicurezza

Adesso questa zona di Firenze sta per cambiare davvero radicalmente volto. In primavera via alle demolizioni e via anche al processo di costruzione della cosiddetta 'Cittadella della Sicurezza'. L'ex Perotti ospiterà Vigili del Fuoco, polizia e Guardia di Finanza.

Progetto ambizioso

Un progetto ambizioso questo che teoricamente dovrebbe essere completato entro il 2030 e che interesserà un'area complessiva di 51mila metri quadrati.