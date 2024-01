Continua il campionato a parte della Fiorentina Under 17. Goleada al Cosenza e primissimo posto

Quello che sta facendo la Fiorentina Under 17 nel girone C del Campionato Nazionale è assolutamente da sottolineare. Prosegue il campionato ‘a parte’ della Viola, che batte anche il Cosenza con un sontuoso 6-1. A segno per la Fiorentina Bonanno (due volte), Evangelista, Maiorana, Sardilli e Sanogo.

La classifica è impressionante

Con questo successo, la Viola si porta a quota 43 punti in classifica. Impressionante il distacco con chi sta sotto: la Roma Under 17, seconda nel girone, è a -13, quota 30.