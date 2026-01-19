Cifre e dettagli dello scambio Sohm-Fabbian. E la Fiorentina aveva offerto a Sartori ben 3 giocatori diversi
Lady Radio aggiorna la situazione sullo scambio che si sta per chiudere tra Fiorentina e Bologna, con Fabbian verso Firenze e Sohm verso i rossoblù.
I dettagli e le cifre
La società viola accoglierà Fabbian in prestito con diritto di riscatto con obbligo condizionato in caso di salvezza. Il riscatto è fissato circa a 15 milioni e guadagnerà 700mila euro in più rispetto a Bologna (guadagnerà quindi circa 1,4 milioni). Sohm invece fa il percorso inverso in prestito con diritto di riscatto fissato a 14-15 milioni.
Il retroscena
Sartori si era trovato a scegliere tra una rosa di tre centrocampisti offerti dalla Fiorentina per Fabbian. I dirigenti viola avevano messo sul piatto oltre a Sohm anche Fazzini e Mandragora.
💬 Commenti (2)