La pazza idea del Torino: riportare ancora in Italia Nastasic, dopo l'addio alla Fiorentina di un anno e mezzo fa

L'idea di dargli un'altra chance in Serie A l'aveva avuta prima la Fiorentina nell'estate 2021, non con grandi risultati perché il serbo era rimasto ai margini del gruppo di Italiano. Nel gennaio 2023 quindi l'addio e il passaggio al Maiorca in Liga. Dopo un anno e mezzo il Torino pare aver avuto la stessa idea, secondo Tuttosport. Il difensore ora è svincolato e potrebbe entrare a far parte della rosa di Vanoli.