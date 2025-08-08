Questo pomeriggio l'ex attaccante della Fiorentina Mattia Graffiedi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sull'inizio di stagione della squadra di Stefano Pioli.

“Penso che sia stata una scelta più che giusta tenere l’ossatura della squadra, o per lo meno ripartire da quella per non dover stravolgere un’altra volta tutto l’organico. Penso che sia stata una scelta condivisa da Pioli, che sarà il vero valore aggiunto. Al di là dei nomi che arriveranno di qui alla fine del mercato, penso che per la Fiorentina sia l’allenatore il vero colpo di mercato“.

“Con l'attacco di adesso i tifosi della Fiorentina possono stare sereni”

Un commento anche sul reparto offensivo viola: “La parte piu importante sono state le riconferme di chi già c era, soprattutto quella di Kean che reputo fondamentale. A lui è stato aggiunto un giocatore dalla grandissima esperienza e qualità come Edin Dzeko: chiaramente non sarà lo stesso giocatore di dieci anni fa, ma ha dimostrato di saper giocare a calcio e muoversi con i tempi giusti. Se Pioli lo ha voluto avrà sicuramente i suoi motivi, ha bisogno di giocatori che sono adatti al suo ruolo. Con Pioli la Fiorentina avrò una marcia in piu e credo che il reparto offensivo della Fiorentina, almeno sulla carta, dovrebbe fare stare sereni i tifosi”.

“Dzeko ha l'esperienza per far bene a Firenze”

Ha anche aggiunto: “Dzeko ha caratteristiche diverse rispetto a Kean, è meno mobile. Ma con la sua esperienza sa muoversi nei punti giusti e nei momenti giusti. In area poi rimane un giocatore di un altro livello. Se lo vedremo in coppia con Moise? Kean deve fare uno step, deve riconfermarsi per fare il grande salto e ritrovarsi in una big. È un banco di prova importantissimo, ma lo affronterà a fianco di giocatori che possono dargli una mano“.

“Beltran? Tutti ci aspettavamo qualcosa di più dall'argentino”

Un commento anche sulla situazione di Beltran: “Le aspettative erano altissime, anche io mi aspettavo molto di più. Non è mai riuscito a esprimersi ai livelli a cui si pensava potesse esprimersi. Penso che in questo momento sia giusto che si dividano le strade. La Fiorentina e Pioli punteranno su un altro giocatore, lui deve trovare la soluzione più giusta per lui”.