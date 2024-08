L'ex Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo anche in merito alla possibile cessione di Nico Gonzalez alla Juventus. Queste le sue parole:

“Nico Gonzalez alla Juventus? Sono andati via Vlahovic e Chiesa ai bianconeri, giocatori molto più amati dell'argentino. Anzi, spesso Nico è messo in discussione dai tifosi a Firenze. Non è un giocatore simbolo. Per quel tanto che conosco Rocco Commisso, se gli porti i soldi che chiede te lo portano con il fiocco rosso a Torino. Non vedo una rivalità sportiva dietro alla sua cessione di Nico Gonzalez”.