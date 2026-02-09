Il report medico su Gudmundsson: escluse lesioni capsulo-ligamentose acute alla caviglia. Il recupero...

Sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha aggiornato la situazione sull'infortunio di Albert Gudmundsson, costretto ad uscire durante la partita di sabato scorso contro il Torino.

Il report medico

“ACF Fiorentina comunica che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinici-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Fiorentina-Torino”.

I risultati

"Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni".