Pongracic: "Commessi tanti errori, ma abbiamo anche creato tanto. Siamo al 100% fisicamente, ci faremo trovare pronti giovedì"

Marin Pongracic ha parlato al termine dell'amichevole persa per 1-2 dalla Fiorentina contro la Japan University FA, commentando i 90 minuti e le prospettive in vista della stagione.

“Ci aspettavamo di vincere questa partita, volevamo giocare meglio, abbiamo fatto errori che volevamo evitare ma abbiamo anche creato tanto. Abbiamo perso contro una grande squadra, molto motivata, ma non possiamo esserne felici. In questo ritiro abbiamo fatto bene e ci siamo allenati bene, oggi non è stato il massimo ma guardiamo avanti. Siamo al 100% fisicamente, ma oggi abbiamo giocato la prima partita intera da 90 minuti”.

“Difficile dire cosa non ha funzionato subito dopo la partita, ma sicuramente dobbiamo pressare meglio rispetto ad oggi, in Inghilterra abbiamo dimostrato di poterlo fare. Io mi sento bene, sono ambizioso e voglio dare il massimo aiutando la squadra il più possibile. Sono contento che stiamo facendo bene, mi sento in fiducia: continuerò a dare il massimo per giocare al livello più alto”.

“Il Polissya? Ancora non l'abbiamo studiato, abbiamo pensato a preparare questa partita poi penseremo alla prossima. Ci faremo trovare pronti”.