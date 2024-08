Intanto Kostic ha rifiutato una mega offerta dall'Arabia. E la Juventus pone una condizione per il suo possibile arrivo alla Fiorentina

Filip Kostic: c'è anche il suo nome nelle trattative tra Fiorentina e Juventus che vedono come principale protagonista Nico Gonzalez e il suo possibile passaggio in bianconero. L'esterno sinistro è fuori dal progetto sportivo di Thiago Motta ed è alla ricerca di una nuova avventura. Secondo quanto riporta Sportitalia avrebbe rifiutato una mega offerta dall'Al-Ail, club arabo, con alcune società inglesi che avrebbero fatto qualche sondaggio per lui.

Intanto da Torino filtra una possibile condizione posta dalla Juventus al suo possibile approdo in viola: i bianconeri non vogliono più farsi carico del suo ingaggio, anche in caso di cessione in prestito. Attualmente il serbo percepisce uno stipendio netto di 2.5 milioni più bonus.