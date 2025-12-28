Senza molte sorprese, tra gli 11 italiani più calati nel valore di mercato c'è tanta Fiorentina

In avvicinamento alla fine dell'anno, il portale sportivo Transfermarkt.it ha stilato la formazione con gli 11 italiani più calati nel valore di mercato in questo 2025. Non stupirà sapere che c'è una buona rappresentanza di giocatori della Fiorentina.

Due ancora presenti

Nello specifico, ci sono due giocatori attualmente in rosa e uno che invece ha già lasciato Firenze: i due ancora presenti sono l'ex capitano Ranieri, sceso dai 12mln del 2024 ai 7mln del 2025, e l'ex Juventus Fagioli, passato da una valutazione di 20mln nel 2024 - la Fiorentina lo avrebbe acquistato nel mercato invernale ad inizio 2025 -, agli attuali 14mln.

Un ex pupillo

Il calo più netto dei giocatori riguardanti la Fiorentina, però, riguarda Colpani: oggi al Monza, dove comunque non trova continuità pur essendo in cadetteria, il suo valore è di appena 6 milioni, mentre la scorsa stagione era di 16 milioni. Quei 16 milioni che sarebbero costati alla Fiorentina per riscattarlo.