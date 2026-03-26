Baldini svela la formazione titolare dell'Under 21: contro la Macedonia ci sarà tanta Fiorentina in campo

Pochi minuti fa il commissario tecnico dell'Under 21 italiana Silvio Baldini ha reso nota la formazione titolare che questo pomeriggio, alle ore 18.15, affronterà la Macedonia del Nord nella settimana giornata del Girone E delle Qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. E tra i titolari, come era ipotizzabile, ci sono alcuni giocatori della Fiorentina.

Le scelte del c.t. Silvio Baldini: c'è tanta Fiorentina nella formazione titolare

A difendere la porta azzurra ci sarà Palmisani del Frosinone. Difesa a quattro con sugli esterni Bartesaghi e Favasuli, uno dei tanti prodotti della Fiorentina sparsi in Serie B, con Chiarodia e Pietro Comuzzo centrali. A centrocampi ci sarà Lipani in cabina di regia, con Dagasso e Cher Ndour mezz'ali. In attacco tutto è affidato al tridente Cherubini-Ekhator-Koleosho. Solo panchina invece per gli altri ex viola Kayode e Berti.

Le formazioni titolare delle due squadre

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Cherubini, Ekhator, Koleosho. All.: Baldini.

Macedonia del Nord(4-2-3-1) Djekov L.; Arizankoski, Metiqi, Djekov G., Hamza; Angelov, Maslarov; Danev, Durakov, Tajkov; Gashtarov. All.: Stanic.