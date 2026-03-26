La Federazione francese pone fine alle polemiche tra Paris Saint Germain e il Lens. E a beneficiarne è anche lo Strasburgo

Nei giorni scorsi in Francia si era scatenata una grande polemica. In occasione dell’andata dei quarti di Champions League contro il Liverpool il Paris Saint Germain aveva fatto richiesta alla federazione francese di rinviare la gara di campionato tra i due appuntamenti a data da destinarsi, scatenando di fatto la rabbia del Lens, vera e propria concorrente dei parigini al titolo.

La Federazione Francese fa di tutto per massimizzare i risultati in Europa

E nelle ultime ore la FFFA ha preso ufficialmente una decisione e, con la volontà di dar lustro al calcio francese nelle competizioni europee, ha di fatto rinviato le partite delle due squadre ancora impegnate in Europa. Stiamo parlando di Psg e Strasburgo, rispettivamente impegnate in Champions e Conference League.

Oltre al PSG, anche lo Strasburgo beneficia della decisione

Agli Alsaziani, possibili avversari della Fiorentina di Paolo Vanoli soltanto in occasione della finale di Lipsia, è stata rimandata la partita contro il Brest al fine di preparare al meglio la doppia sfida col Mainz ai quarti di Conference.