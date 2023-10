NO Riccardo, così non ci siamo proprio. Sottil e un (altro) rendimento a dir poco impalpabile. Ma cosa può farci Italiano?

Anche nel secondo match del girone di Conference League, Italiano ha proposto Riccardo Sottil nel tridente d’attacco della Fiorentina. Ma purtroppo, ancora una volta, la sua gara è stata gravemente insufficiente. Solito errore quando arriva all’ultimo passaggio, difficoltà addirittura nel subire falli o far prendere ammonizioni agli avversari e in generale una prestazione impalpabile senza alcun picco. Italiano infatti lo toglie poco dopo l’intervallo, regalandogli forse pure qualche minuto di troppo. Kouamé, entrato al suo posto, risulterà subito decisivo.

Che questa squadra non possa mai giocare senza Gonzalez ormai è evidente. Ma che l’allenatore si ostini a mandare in campo – dal primo minuto, per giunta – un giocatore così inefficace è davvero un mistero. Provate a chiedervi: “Cosa apporta Sottil a questa Fiorentina?”. La risposta oscillerà fra “niente” e “qualche avanzata veloce sulla sinistra”. Ma tolta la rapidità nello scatto, cosa resta del numero 7?

Già contro il Frosinone, la sua peggior partita stagionale, Sottil aveva sbagliato l’impossibile, andando in quel modo a precludere i tre punti alla sua squadra. Eppure, Italiano si ostina a schierarlo dall’inizio, quasi volesse dimostrare qualcosa. Forse ai suoi cari amici del Parterre di Tribuna? Su, Mister, c’è un Kouamé decisamente superiore a questa fotocopia del ragazzino che prometteva tanto bene sin dalle giovanili...

Purtroppo, dunque, la verità è che nemmeno contro avversari di categorie inferiori alla Serie A, come quelli appunto della Conference, Riccardo riesce a mettersi in evidenza. Ma che dico in evidenza, non riesce a completare un dribbling! E poi viene oltraggiato Ikoné, relegato all’ultimo posto della panchina Kouamé e adesso verrebbe pure da pensare che piuttosto di Sottil... anche il 2003 Infantino. Sveglia Riccardo, ora o mai più (almeno a Firenze).