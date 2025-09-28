Diamanti: "Con Pioli mi sono divertito, in coppia con Gilardino ero libero di giocare"

Tra Stefano Pioli e Alberto Gilardino, c'è anche Alessandro Diamanti. L'ex fantasista che ha vestito anche la maglia della Fiorentina, nella sua lunga carriera è passato anche da Bologna, tappa in cui condivise lo spogliatoio con l'attuale tecnico del Pisa mentre quello della Fiorentina ricopriva il ruolo di allenatore.

I ricordi di Alino

Entrambi rimasti nel cuore di "Alino", come rimarca lui stesso nell'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Bisoli e Pioli sono stati gli allenatori che mi hanno capito di più. È uno di quelli con cui mi sono divertito: a Bologna giocavamo davanti io e Gila, il mister mi chiedeva di fare la fase difensiva ma poi mi lasciava libero di giocare come sapevo. Penso di avergli dato tanto".