Le formazioni ufficiali di Turchia-Italia: dalla tribuna alla regia, la scelta su Fagioli! Debutto per un ex viola

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Turchia-Italia, sfida valevole per la Nations League. Dissipati gli ultimi dubbi in merito alla titolarità del centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, che assieme a un altro ex viola sarà presente dal 1'.

Le scelte di Mancini

Cambia tanto il CT Mancini, mossa prevedibile già dalla scelta dei convocati: in porta ci va Donnarumma, ma a destra parte titolare Kayode, alla prima con la Nazionale maggiore. I centrali scelti sono Scalvini e Bastoni, mentre a sinistra ci sarà Ruggeri; Tonali unico superstite della sfida contro il Belgio a centrocampo, dove lo affiancheranno Frattesi e, appunto, Fagioli (da capire, come probabile che sia, se verrà impiegato lui come regista). Davanti i fratelli Esposito, con Raspadori a chiudere il tridente.

Le formazioni ufficiali

Turchia (3-4-2-1): Bayindir, Celik, Merih Demiral, Kabak; Aydin, Ozcan, Kokcu, Elmali; Arda Guler, Uzun; Yilmaz. CT: Montella.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Fagioli, Tonali; Raspadori, F. P. Esposito, Raspadori, S. Esposito. CT: Mancini.