"Difficile dare un ruolo preciso a Fagioli, ma i giocatori forti trovano sempre spazio. Vi racconto come era da piccolo"

L'allenatore del Prato Alessandro Dal Canto, ex tecnico delle giovanili della Juventus, ha parlato a Radio Bruno.

Su Fagioli

“L'ho allenato che era un ragazzino. Mi ricordo giocò una partita di Youth League contro il Barcellona che era 3 anni sotto età. Si vedeva che aveva talento. È un tuttocampista, difficile trovargli una collocazione precisa. Ma è forte e i giocatori forti si ritagliano sempre un posto in campo. È un ragazzo caratterialmente freddo, questo lo aiuta in campo".

Su Grosso e Vanoli

“Li conosco bene entrambi, sono bravissimi allenatori. Vanoli ha avuto un grandissimo impatto sulla Fiorentina. Poi bisognerebbe essere dentro le dinamiche per capire cosa è successo con Fabio a inizio anno”