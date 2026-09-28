La Nazione: Fagioli al centro del dubbio e Vanoli fa esperimenti

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

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L'articolo principale è intitolato: “Cento anni di emozioni Cappelli di paglia e gol Festa viola contro il Signa”. Sottotitolo: “Oltre 1200 spettatori per la sfida che raccontava la prima partita della storia Gli esperimenti di Vanoli, il ritorno di Dodo e l'idea di piazzare Goncalves in regia”. Di spalla: “Vanoli e i giovani: Cianciulli (2008), stoffa da leader Perrotti si sacrifica”. E anche: “Radu, in difficoltà contro la Svezia Ma è il baluardo della retroguardia”.

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Qui leggiamo: “Fagioli al centro del dubbio Diviso tra regia e mezzala”. Sottotitolo: “Vanoli lo ha rigenerato convincendolo a essere il primo costruttore di gioco Ma in nazionale il ct lo vede centrocampista capace di agire tra le linee”. E infine: “Beto lavora per tornare al top Pronto al ‘duello’ con Pellegrino”.