Corriere Fiorentino: Solo fischi e lacrime

Il Corriere Fiorentino in edicola stamani non può non avere come focus principale l'ennesima sconfitta della Fiorentina in questo campionato.

Prima pagina

“Lasciate ogni speranza…” scrive il Corriere in prima pagina citando uno dei versi più famosi della Divina Commedia. Nel sottotitolo il quotidiano invece racconta brevemente la situazione in seno al club: “Silenzio stampa e squadra in ritiro. Vanoli ora è in bilico”. Infine, in taglio basso, un pezzo sulla serie di sconfitte casalinghe dal titolo “E il Franchi diventa terra do conquista”.

Pagine interne

A pagine 2 il quotidiano sintetizza in poche parole la fallimentare stagione viola: “Incubo senza fine”. Nella pagina seguente il Corriere Fiorentino paragona i due tecnici che si sono seduti sulla panchina viola in questa stagione; Vanoli e Pioli: “Cambiando la panchina il risultato non cambia. Vanoli moltiplica i dubbi”. A pagina 4 invece un focus sullo sconforto dei tifosi: “Sugli spalti solo fischi e lacrime”.