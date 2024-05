Questo pomeriggio l’ex difensore di Fiorentina e Napoli Giuseppe Volpecina, durante un collegamento con il programma 1 Football Club in onda su 1Station Radio, ha avuto modo di analizzare chi sarà il prossimo allenatore del Napoli, con particolare riferimento all’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Italiano giocare bene la Fiorentina, ma deve migliorare in alcuni dettagli”

“A me piace vedere giocare la Fiorentina, proprio per la voglia di fare calcio spettacolo. Ogni tanto, però, bisogna capire che la palla si può buttare in curva. Si cerca sempre di fare spettacolo, ma non sempre può essere perseguibile. Bisogna evitare di fare regali agli avversari. Ad esempio, se affronto Osimhen, non posso tenere la linea difensiva a centrocampo. Difatti, è quel che accadde in uno Spezia-Napoli di anni fa. È la mentalità del tecnico che, però, deve poter adattarsi anche all’avversario”

"E' difficile che ADL prenda Conte: profilo poco accessibile"

Ha poi risposte all domande su chi, oltre al tecnico gigliato, possa essere il papabile allenatore del Napoli nella prossima stagione: “Per il momento credo sia impossibile dirlo… Antonio Conte? Non ci credo. Conte è un allenatore, sia come personalità che economicamente, che non rientra nei parametri del presidente. Poi, può anche darsi che il patron cambi modo di gestire. Se arrivasse Conte, vorrebbe decidere il mercato e portare calciatori affermati. D’altronde, l’ingaggio del tecnico leccese sarebbe anche abbastanza alto”.