Continua l'ottimo cammino della Fiorentina Under 18: battuto al Viola Park il Verona in una gara mozzafiato
Ennesima, grande vittoria per la Fiorentina Under 18 di mister Capparella, che nella sfida di oggi pomeriggio al Viola Park ha battuto di misura i pari età dell'Hellas Verona.
La partita
Nei primi 45 minuti la gara stenta a sbloccarsi: la Fiorentina cerca di fare la partita e si affaccia in avanti al 6' con un tentativo di Bernamonte che termina fuori. L'organizzazione difensiva del Verona imbriglia le fonti di gioco viola, fino a che al 39' Giannoni è bravo a ribadire in rete un pallone vagante in area ed a portare la Viola in vantaggio. Nel secondo tempo la Fiorentina aumenta la pressione, con mister Capparella che attinge dalla panchina inserendo forze fresche per dare maggiore incisività all'attacco. All'88 però, il Verona trova il pari col gol di El Hefnawi, autore di una bellissima azione personale. Finita qui? Macché! Con un ultimo, insperato, tentativo, la Fiorentina si porta sul 2-1 al 93', grazie al gol di Ikenna, che con un tiro perfetto che riporta in vantaggio la squadra viola.
Una classifica bellissima
Con questa vittoria, i giovani viola si portano al 2° posto in classifica, frutto di otto vittorie ed una sola sconfitta.