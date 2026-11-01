E questa volta anche l'Udinese si decide a cambiare: Runjaic ad un passo dall'esonero, e per sostituirlo...

Dopo la manita rifilata a domicilio dalla Roma, anche l'Udinese ha deciso di optare per un cambio in panchina, con Kosta Runjaic sempre più vicino all'esonero.

Una sconfitta decisiva

Decisiva, appunto, la sonora sconfitta contro i giallorossi ed una classifica sempre più deficitaria, che vede l'Udinese a a quota 5 punti assieme alla Fiorentina dopo dieci giornate, con la Viola che in caso di risultato positivo domani col Sassuolo potrebbe staccare almeno momentaneamente la zona retrocessione.

Al suo posto…

Come successore del tecnico austriaco sulla panchina friulana, scrive TMW, si fanno i nomi di D'Aversa e Zanetti, con un sondaggio che è stato fatto anche per Vladimir Petkovic.