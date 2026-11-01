Fazzini finalmente titolare col Cagliari: "Sta a me ricambiare la fiducia del mister per questa possibilità"

Jacopo Fazzini, centrocampista del Cagliari in prestito dalla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Lazio allo Stadio Olimpico.

“Sono tranquillo”

Queste le sue parole, relative alla sua partenza da titolare contro la formazione di Gattuso: “Sono molto tranquillo, parlo molto col mister e abbiamo uno splendido rapporto a prescindere da quelle che sono le sue scelte. Mi ha sempre ribadito la sua stima, non c'è nessun problema. Oggi mi ha dato questa probabilità e sta a me ricambiare la fiducia”.

Settimane turbolente

Nelle scorse settimane era stato oggetto di discussione il minutaggio concesso a Fazzini da Pisacane, con il tecnico rossoblu che si è trovato più volte a rispondere dell'argomento in conferenza stampa. Adesso per il centrocampista scuola Empoli una nuova occasione dal 1'.