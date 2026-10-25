Fazzini diviene un oggetto misterioso anche al Cagliari? Pisacane: “Ora sto facendo altre scelte”

Soltanto sei minuti nelle ultime quattro partite in Serie A per l’ex centrocampista viola Jacopo Fazzini, che dopo un buon inizio di campionato sembra sempre più ai margini nelle rotazioni del Cagliari. Il giocatore è arrivato dalla Fiorentina, dopo una stagione in cui ha giocato poco e tramite un prestito oneroso da circa 800.000 euro e un diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni.

Le parole di Pisacane

Dopo la sconfitta contro il Cagliari, il tecnico dei sardi Pisacane ha parlato così del giocatore: "Ha delle qualità precise, può determinare anche a gara in corso, ma in questo momento sto facendo altre scelte. Avrà le sue opportunità. Vediamo nelle prossime"

E il suo riscatto?

Fazzini dovrà quindi sfruttare le future occasioni quando si presenteranno per convincere l'allenatore e trovare maggiore spazio. Il Cagliari, dal canto suo, dovrà valutare attentamente il suo rendimento nei prossimi mesi per decidere se investire gli 8 milioni di euro per il riscatto da versare nelle casse del club viola.