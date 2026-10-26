"Caso Fazzini" a Cagliari? Pisacane chiarisce citando il suo periodo alla Fiorentina

Nonostante le ultime 2 sconfitte contro Monza e Bologna, quello del Cagliari resta un ottimo avvio di stagione. In mezzo a tanti protagonisti rossoblù, c'è invece un giocatore che è finito un po' ai margini. Si tratta di Jacopo Fazzini, arrivato in estate dalla Fiorentina.

I numeri in rossoblù

Il tecnico Fabio Pisacane gli dà subito fiducia, facendolo giocare titolare sia nelle 2 sfide fin qui disputate in Coppa Italia che nelle prime 4 giornate di campionato. Le cose cambiano con il passare del tempo visto che, negli ultimi 4 turni, ha accumulato appena 6 minuti in campo sul rettangolo verde e 3 panchine.

Pisacane chiarisce

Il tecnico però, in vista del match contro la Roma, mette un freno alle voci che vogliono Fazzini come corpo estraneo al suo progetto tecnico. "Non c'è nessun caso Fazzini. Nell’ultimo anno e mezzo ha giocato poco ma da luglio con noi ha sempre giocato, tra precampionato, Coppa e campionato. Oggi sta avendo un momento di flessione, ma con me non c'è nessun problema. Io voglio vincere le partite, e quando devo mettere un giocatore in squadra, deve essere al massimo. È un giocatore forte, che ha la mia stima. Ha la 10 sulle spalle e può determinare le partite del Cagliari".