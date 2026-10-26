Infortunio muscolare: la Fiorentina perde una pedina per l'Atalanta

Durante la partita contro l'Inter, infortunio muscolare per il centrale della Fiorentina, Marin Pongracic.
Il croato ha accusato un problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra, che lo ha costretto a uscire al 51’ di Inter-Fiorentina, dopo un intervento su Thuram. Al suo posto è entrato Viery.
Al momento però restano da capire gli esiti esatti degli accertamenti, l'entità effettiva dell'infortunio ed eventuali tempi di recupero. Quel che è certo è che Pongracic salterà la gara con l’Atalanta di giovedì.
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