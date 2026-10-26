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Cecchi: "I problemi della Fiorentina non partono da Vanoli. Li vedete i 120 milioni del mercato?"

Redazione /
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Stefano Cecchi
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Il giornalista Stefano Cecchi, intervenuto al Pentasport su Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina sotto vari punti di vista.

Il problema non è Vanoli

"Siccome vedo la Fiorentina in grande difficoltà, vorrei che la piazza desse una mano. E' normale che ci sia malumore, ma non andiamo oltre la logica. Andare contro Vanoli è controproducente, i problemi non nascono da lui".

Mercato per ora bocciato

"I 120 milioni sul mercato li vedete? Io vorrei fare un applauso a Paratici, ma per il momento non riesco a farlo. Spero di dire cose diverse tra un mese. Se il centrocampo è lo stesso dell'anno scorso, vuol dire che abbiamo sbagliato la campagna acquisti. Quando Vanoli guarda verso la partita, chi mette? Non abbiamo un centrocampista incontrista".

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