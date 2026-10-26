Bucchioni: “Fiorentina terzultima con oltre 200 milioni, Paratici da Guinness. Vanoli deve avere tempo”

Tempo per Vanoli e un giudizio durissimo sulla costruzione della Fiorentina. Enzo Bucchioni, nel suo intervento su Tuttomercatoweb, affronta il momento dei viola partendo dalle difficoltà di Maurizio Sarri sulla panchina dell’Atalanta.

“In tema allenatori, fa fatica anche Sarri a far diventare l’Atalanta sarriana. L’allenatore toscano però non rischia, i dirigenti dell’Atalanta e Giuntoli sapevano benissimo che dopo dieci anni di un calcio completamente diverso, la riconversione sarebbe stata non semplice. C’è bisogno di tempo”.

“Vanoli ha bisogno di tempo”

Una pazienza che, secondo il giornalista, deve essere concessa anche al tecnico viola, alle prese con i limiti della rosa: “Quel tempo che deve avere anche Vanoli perché Paratici gli ha dato una squadra talmente imperfetta, giovane e acerba, che ieri se avesse voluto sostituire un centrocampista (era il caso di farlo) o aggiungerne uno per difendersi meglio senza chiudersi come ha fatto, in panchina non ce n’era mezzo”.

“Roba da guinness”

Bucchioni concentra quindi la critica sul rapporto tra investimenti e risultati: “Con oltre duecento milioni di budget a disposizione (compresi gli eventuali riscatti) essere terzultimi in classifica per Paratici è roba da guinness dei primati”.

Sfida thriller

Giovedì le due squadre si ritroveranno di fronte a Firenze. Un incrocio tra allenatori in difficoltà che Bucchioni presenta così: “Tra Sarri e Vanoli sfida thriller giovedì al Franchi”.