Pellegrino ancora a secco, Galli: "Se l'hai preso, devi fare in modo che guardi verso la porta"

Nuova sconfitta per la Fiorentina, battuta per 2-1 a San Siro dall'Inter. Ko davvero beffardo, dato che i viola erano in vantaggio fino al 90' grazie al gol di Jimenez e poi sono stati rimontati grazie alle reti di Thuram e Zielinski.

Pellegrino opaco, ma anche mal supportato

Negativa la prova, tra gli altri, di Mateo Pellegrino. ne ha parlato l'ex portiere e dirigente viola Giovanni Galli, ai microfoni di Lady Radio: "Se prendo Pellegrino, devo fare in modo che almeno tre volte a partita guardi il naso verso la porta".

Fiorentina a rischio retrocessione?

"Sono preoccupato di questa situazione dalla quale non riusciamo a tirarci fuori le gambe, che dura dall'anno scorso. Qualche segnale dalla squadra, ma i risultati non arrivano. Ci sono squadre allestite peggio della nostra, credo che abbiamo giocatori abbastanza bravi per toglierci da questa situazione e spero il prima possibile. Le due partite contro Atalanta e Sassuolo saranno fondamentali: l'Atalanta non è neanche lontana parente da una squadra di Sarri e il Sassuolo è una squadra tosta. Sono due partite che non puoi permetterti di sbagliare".