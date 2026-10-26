Ferrara: “130 milioni per una Fiorentina così è roba da analisti. Numeri da Pioli e cambi lisergici"

La sconfitta contro l’Inter lascia spazio a una critica severa di Benedetto Ferrara, che su La Nazione mette nel mirino classifica, sostituzioni e qualità del gioco della Fiorentina.

Numeri da Pioli

Il primo giudizio riguarda il rendimento dei viola e le letture positive della prestazione offerte da Paolo Vanoli: "I numeri della Fiorentina in classifica, al momento, sono quelli di Pioli. E anche le valutazioni positive del suo erede sulla prestazione accarezzano quel mesto ricordo".

Ferrara ripercorre poi il passaggio dall’illusione del vantaggio alla rimonta nerazzurra, soffermandosi sulle scelte dalla panchina e sull’errore di Beto.

“130 milioni per una Fiorentina così…”

Una riflessione che si allarga agli investimenti della società e alla mancanza di un gioco convincente: "Un grande gol di Jimenez (bella prova) ti mette addosso una strana sensazione di colpaccio. Ma purtroppo le partite non durano novanta minuti. E li arrivano cambi lisergici. Entra pure il sosia di Beto che perde un pallone che darà il via alla rimonta. Roba da dilettanti. Certo che spendere 130 milioni per vedere una Fiorentina cosi è roba da analisti. Soprattutto se il gioco del calcio resta un'utopia".