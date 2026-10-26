Jimenez se la prende con tutti a San Siro: Vanoli a muso duro con lui e il litigio inventato

Un gol splendido, ma anche tanto nervosismo. Alex Jimenez è stato protagonista di Inter-Fiorentina sia per la rete del momentaneo vantaggio viola sia per un atteggiamento che ha acceso più volte la tensione. L’esterno spagnolo, ex Milan, ha battibeccato con gli avversari e risposto al pubblico nerazzurro, vivendo la sfida con un agonismo diventato a tratti eccessivo.

Il momento più delicato

E' arrivato dopo il triplice fischio. Con la Fiorentina appena raggiunta e superata nel recupero, Jimenez, già sostituito, è scattato dalla panchina per dirigersi verso gli avversari. A fermarlo è stato Paolo Vanoli, intervenuto energicamente e anche fisicamente per allontanarlo dal parapiglia ed evitare possibili conseguenze disciplinari. Una gestione tempestiva, quando la rabbia rischiava di aggiungere un’altra beffa alla sconfitta.

Vanoli a muso duro

Le immagini del tecnico a muso duro con il giocatore hanno alimentato anche l’ipotesi di un litigio. In realtà non c'è stato nessuno scontro tra i due, ma la volontà dell’allenatore di proteggere Jimenez e sottrarlo alle tensioni con i nerazzurri.