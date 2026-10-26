Borghi: "La Fiorentina non ha una struttura, classifica drammatica come lo scorso anno"

Stefano Borghi, con un'analisi sul suo canale YouTube dell'ultimo turno di Serie A, ha parlato del match tra Inter e Fiorentina vinto dai nerazzurri per 2-1.

Ennesima rimonta nerazzurra pazza

"L'Inter ha avuto bisogno di una domenica pazza, come da tradizione, per prendersi un'altra vittoria. La partita ci ha detto tante cose: l'Inter la partita l'aveva fatta, ha avuto tante chance e De Gea è stato grande protagonista. Quella di Jimenez è una prodezza, ma Provedel è stato un po' sorpreso".

Per i viola classifica drammatica

"La Fiorentina nelle parole di Vanoli esce un po' rammaricata, ma continua a palesare la difficoltà nel trovare una struttura e una continuità e la classifica anche quest'anno comincia ad assumere contorni drammatici".